В Алматинской области 200 тонн сахара произвели за 5 дней

Стоит отметить, что 37 тысяч тонн сахара в год употребляют в Алматинской области.

Благодаря второму этапу модернизации Коксуского сахарного завода он смог произвести за столь короткое время 200 тонн сахара. Поздравить сотрудников завода с таким начинанием приехал аким области Амандык Баталов, передает передает Zakon.kz





Во время посещения Коксуского сахарного завода Амандык Баталов ознакомился с проведенным ремонтом предприятия. Осмотрев все он остался довольным.





Затем о нынешних достижениях рассказал директор завода Алтынбек Абатов.





- Новое оборудование, установленное на заводе, немецкого, шведского и украинского производства. Заменены центрифуги, вакуумные аппараты, выпарные станции, установлена камнеловушка. Проведена полная автоматизация технологического процесса. В результате, если в прошлом году производственная мощность завода составляла примерно 1600 тонн в сутки, то в этом году - уже 2000-2200 тонн в сутки. Также почти на 40% снизилось потребление мазута. Благодаря новой технике, завод может принимать до 6 тысяч тонн сладкого корня за смену. Буквально вчера было принято 4,5 тысяч тонн, - отметил директор предприятия.





Отметим, современную технику установили и на кагатном поле, которое аким области также увидел своими глазами.





Сейчас на заводе действует 5 бортоукладочных машин, из них две - новые, германского производства. В дальнейшем прибудет еще один приемный бункер для боковой выгрузки. В общем, за 3 года на модернизацию завода инвесторами было направлено 3,5 млрд. тенге.









Напомним, в этом году прием сахарной свеклы начался 20 сентября. А 5 октября уже производили сахар. На данном этапе принято уже 44 тысячи тонн свеклы. В целом планируется принять 200-220 тыс. тонн.





- Сейчас средняя урожайность сахарной свеклы по области составляет 350 центнеров с гектара. Отдельные крестьянские хозяйства получают до 700-800 ц/га. С использованием имеющихся возможностей, включая плодородность почвы, современные агротехнологии, мы в следующем году можем увеличить урожайность до 400-450 ц/га, которая после полной реконструкции ирригационных сетей должна быть не ниже 450. И это будет постоянный результат, - сказал Амандык Баталов.





Стоит отметить, что 37 тысяч тонн сахара в год употребляют в Алматинской области. И радует тот факт что, в этом году эту потребность могут закрыть почти полностью. Так 20 тыс. тонн сахара планируют произвести на Коксуском сахарном заводе и еще 10 тыс. тонн - на Аксуском сахарном заводе.



