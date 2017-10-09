В Казахстане снижено производство бензина марки АИ-95 и АИ-80

Чтобы увеличить производство АИ-92, министерством был принят ряд мер на НПЗ. Так было снижено производство бензина марки АИ-95 и АИ-80.

В министерстве энергетики Казахстана предвидели дефицит бензина марки АИ-92, а потому увеличили его производство. Об этом сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал вице-министр энергетики Асет Магауов , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«Ситуация с дефицитом АИ-92 на рынке началась в сентябре, мы заранее ее предвидели, потому что Атырауский завод был на ремонте. Мы прогнозировали снижение производства 92 бензина. Кроме того, 20 сентября был начат ремонт Павлодарского НПЗ», - начал с предыстории замглавы министерства.





По его словам, в министерстве не видели причин для откладывания ремонтов НПЗ на следующий год. Потому как, этими капитальными ремонтами завершается модернизация заводов.





«В частности, по Атыраускому заводу этап второй, где будет запущена установка каталитического крекинга. Успешно капремонт прошел 16 сентября и вышел на предыдущую мощность. Ожидаем, что с ноября с запуском каталитического крекинга производство вырастет до 75 тысяч тонн. В данный момент, мы имеем порядка 50 тысяч тонн на Атырауском заводе», - сказал он.





Чтобы увеличить производство АИ-92, министерством был принят ряд мер на НПЗ. Так было снижено производство бензина марки АИ-95 и АИ-80, за счет чего удалось нарастили производство бензина марки АИ-92 до 14 тысяч тонн на Атырауской НПЗ.





«По Шымкентскому заводу, в сентябре и октябре мы увеличили загрузку на 110 тысяч тонн и порядка 40-50 тысяч тонн мы дополнительно каждый месяц получаем», - добавил он.





Татьяна Ковалева, Астана

Фото: ЗАО "ХК "



