В Казахстане предлагается ввести новый налоговый режим без подтверждения половины выручки
9 октября 2017, 19:28
Фиксированные вычеты будут удобны для налогоплательщиков, у которых большие обороты, но низкая прибыль.
Снижение налоговой ставки для работающих по патенту и сокращение срока исковой давности обсудили сегодня в Алматы, сообщает Zakon.kz.
В Алматы на семинар-совещании для налогоплательщиков разъяснили нормы проекта нового Налогового кодекса. В мероприятии приняло участие более тысячи предпринимателей и представителей бизнеса. Разъяснения давали специалисты Министерства национальной экономики, Комитета государственных доходов МФ РК и Ассоциации налогоплательщиков Казахстана.
Как известно, проектом нового Налогового кодекса предлагается снижение ставки налога для налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим на основе патента с 2% до 1%, путем отмены социального налога.
Также проектом Налогового кодекса предлагается сократить срок исковой давности с 5 до 3 лет, за исключением крупных налогоплательщиков, состоящих на мониторинге, и недропользователей.
Одинаковые условия для применения специального налогового режима на основе упрощенной декларации предлагается установить для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, при котором количество наемных работников не должно превышать 30 человек, а оборот за полугодие – не более 2 044 МЗП.
Кроме того, предлагается ввести новый налоговый режим на добровольной основе – режим фиксированных вычетов, представляющийся удобным для налогоплательщиков, у которых большие обороты, но низкая прибыль. Данный режим позволит производить вычеты без подтверждения половины своей выручки.
Торгын Нурсеитова
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4882347-e3075bc7e86a7338f7174c9c0aa89e44
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...