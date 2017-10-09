Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Казахстане предлагается ввести новый налоговый режим без подтверждения половины выручки

9 октября 2017, 19:28

Фиксированные вычеты будут удобны для налогоплательщиков, у которых большие обороты, но низкая прибыль.

Снижение налоговой ставки для работающих по патенту и сокращение срока исковой давности обсудили сегодня в Алматы, сообщает Zakon.kz.

В Алматы на семинар-совещании для налогоплательщиков разъяснили нормы проекта нового Налогового кодекса. В мероприятии приняло участие более тысячи предпринимателей и представителей бизнеса. Разъяснения давали специалисты Министерства национальной экономики, Комитета государственных доходов МФ РК и Ассоциации налогоплательщиков Казахстана.

Как известно, проектом нового Налогового кодекса предлагается снижение ставки налога для налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим на основе патента с 2% до 1%, путем отмены социального налога.

Также проектом Налогового кодекса предлагается сократить срок исковой давности с 5 до 3 лет, за исключением крупных налогоплательщиков, состоящих на мониторинге, и недропользователей.

Одинаковые условия для применения специального налогового режима на основе упрощенной декларации предлагается установить для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, при котором количество наемных работников не должно превышать 30 человек, а оборот за полугодие – не более 2 044 МЗП.

Кроме того, предлагается ввести новый налоговый режим на добровольной основе – режим фиксированных вычетов, представляющийся удобным для налогоплательщиков, у которых большие обороты, но низкая прибыль. Данный режим позволит производить вычеты без подтверждения половины своей выручки.






Торгын Нурсеитова



Лучший выбор – инвес-тиции в свое образо-вание! MINI-MBA -43%

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...