В Казахстане предлагается ввести новый налоговый режим без подтверждения половины выручки

Фиксированные вычеты будут удобны для налогоплательщиков, у которых большие обороты, но низкая прибыль.

Снижение налоговой ставки для работающих по патенту и сокращение срока исковой давности обсудили сегодня в Алматы, сообщает Zakon.kz





В Алматы на семинар-совещании для налогоплательщиков разъяснили нормы проекта нового Налогового кодекса. В мероприятии приняло участие более тысячи предпринимателей и представителей бизнеса. Разъяснения давали специалисты Министерства национальной экономики, Комитета государственных доходов МФ РК и Ассоциации налогоплательщиков Казахстана.





Как известно, проектом нового Налогового кодекса предлагается снижение ставки налога для налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим на основе патента с 2% до 1%, путем отмены социального налога.





Также проектом Налогового кодекса предлагается сократить срок исковой давности с 5 до 3 лет, за исключением крупных налогоплательщиков, состоящих на мониторинге, и недропользователей.





Одинаковые условия для применения специального налогового режима на основе упрощенной декларации предлагается установить для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, при котором количество наемных работников не должно превышать 30 человек, а оборот за полугодие – не более 2 044 МЗП.





Кроме того, предлагается ввести новый налоговый режим на добровольной основе – режим фиксированных вычетов, представляющийся удобным для налогоплательщиков, у которых большие обороты, но низкая прибыль. Данный режим позволит производить вычеты без подтверждения половины своей выручки.

















Торгын Нурсеитова







