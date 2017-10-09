Минэнерго: Ситуация с ценами на ГСМ в РК скоро выправится

Министерство энергетики совместно с «КазМунайГаз» ежедневно отслеживают статистику импорта ГСМ из России и ситуацию в регионах. Об этом сегодня во время брифинга в Службе центральных коммуникаций рассказал вице-министр энергетики РК Асет Магауов , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«В целом, мы считаем, что ситуация достаточно стабильная и контролируемая. Мы совместно с КМГ создали отдельно организационную группу, которая на ежедневной основе отслеживает ту статистику импорта, который идет из России, отслеживаем ситуацию в регионах. И уже в ручном порядке практически по тем регионам, где идет более жесткий дефицит, координируются поставки со стороны наших заводов», - сказал он.





Заместитель министра напомнил, на прошлой неделе наиболее критичная ситуация была в Алматы и Алматинской области, Жамбылской области и Кызылорде. В связи с чем были направлены соответствующие уведомления в адрес НПЗ увеличить поставки в эти регионы.





«Мы видим, что по ним ситуация выправилась. Практически на двухдневный запас поставки по этим регионам выросли. То есть, если составляли порядка 8 тонн по Алматы и Алматинской области, то сейчас запасы выросли до 10 тонн. В Жамбылской области запасов ГСМ хватило бы на 7 дней, сегодня уже дополнительно партии пошли. Мы прогнозируем, что 8-9 дней у них запас уже сформирован», - рассказал Магауов.





По его словам, в пятницу в Казахстан было импортировано 12 тысяч тонн бензина. Основные направления поставок - Караганды, Акмолинская область,Алматинской области.





«Мы прогнозируем ситуацию достаточно управляемую и стабильную. С учетом поддержки российских коллег, мы считаем, что дальнейшая ситуация будет выправляться», - добавил он.





Татьяна Ковалева, Астана

Фото: ortcom.kz



