Д. Акишев: Денежно-кредитные условия в РК находятся на нейтральном уровне

На внутреннем денежном рынке сохраняется ситуация избыточной ликвидности, которая изымается Национальным Банком, преимущественно посредством выпуска краткосрочных нот . Об этом сегодня сообщил Председатель Национального Банка РК Д. Акишев, выступая на брифинге для телевизионных СМИ, передает . Об этом сегодня сообщил Председатель Национального Банка РК Д. Акишев, выступая на брифинге для телевизионных СМИ, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НБ РК.





Он отметил, что по состоянию на 6 октября 2017 года чистое изъятие ликвидности Национальным Банком на денежном рынке составило 1,6 трлн. тенге. Объемы краткосрочных нот в обращении в сентябре увеличились на 1,8% (2,7 трлн. тенге). Доходность по нотам в зависимости от срочности складывается в диапазоне 8,84-9,66%. Как следствие, ставка TONIA формируется ближе к нижней границе процентного коридора базовой ставки. По итогам 6 октября 2017 года она составила 9,25%.





В целом, денежно-кредитные условия находятся на нейтральном уровне.





По словам Председателя Национального Банка РК, незначительное повышение уровня долларизации вкладов, произошедшее в августе 2017 года, было связано, главным образом, с валютной переоценкой и кратковременной реакцией депозиторов на ситуацию на валютном рынке.





«Уровень процентных ставок по банковским вкладам продолжает благоприятствовать тенговым сбережениям. Снижение ставок по кредитам для бизнеса с начала года следует за динамикой базовой ставки», - сказал Д. Акишев.



