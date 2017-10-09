В Алматы грузовик снес пассажирский автобус, есть пострадавшие
9 октября 2017, 19:44
В результате ДТП четверых пассажиров госпитализировали, водитель автобуса скончался на месте.
Грузовик снес пассажирский автобус в Алматы, передает МИА «Казинформ».
ДТП произошло по улице Вокзальная, напротив дома №1. Автобус 104 маршрута ехал в южном направлении, МАЗ на север. Предположительно, автобус выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с МАЗом.
В результате ДТП четверых пассажиров госпитализировали, водитель автобуса скончался на месте. Водителя МАЗа осмотрели, он от госпитализации отказался.
Виновника происшествия установит полиция Алматы.
Фото: inform.kz
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