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В Алматы грузовик снес пассажирский автобус, есть пострадавшие

9 октября 2017, 19:44

В результате ДТП четверых пассажиров госпитализировали, водитель автобуса скончался на месте.

Грузовик снес пассажирский автобус в Алматы, передает МИА «Казинформ».

ДТП произошло по улице Вокзальная, напротив дома №1. Автобус 104 маршрута ехал в южном направлении, МАЗ на север. Предположительно, автобус выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с МАЗом.

В результате ДТП четверых пассажиров госпитализировали, водитель автобуса скончался на месте. Водителя МАЗа осмотрели, он от госпитализации отказался.

Виновника происшествия установит полиция Алматы.









Фото: inform.kz

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