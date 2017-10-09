В России снят запрет на продажу «Боярышника»

Запрет вводили после гибели нескольких десятков человек в Иркутске.

В России истек срок запрета на продажу в торговых сетях спиртосодержащих продуктов, в том числе концентрата для ванн «Боярышник» , передает , передает Росбалт





Роспотребнадзор не стал продлевать срок действия запрета на розничную торговлю «спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами» крепостью выше 28 градусов. С 9 октября продажа таких жидкостей.





В России запретили продавать непищевую спиртосодержащую продукцию после погибли несколько десятков человек в Иркутске, выпивших концентрат для принятия ванн «Боярышник», в составе которого оказался метиловый спирт.



