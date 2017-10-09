Атамбаев узнал о подготовке беспорядков в Кыргызстане и отменил визит в Сочи

Атамбаев заявил, что планирует взять под личный контроль порядок и безопасность в стране.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев отменил визит в Сочи на заседание совета глав государств СНГ 10 и 11 октября после того, как руководство страны узнало о том, что в стране готовились беспорядки в день выборов главы государства 15 октября , передает , передает РИА «Новости»





Представители Атамбаева сообщили, что беспорядки должны были финансироваться из-за рубежа, в их подготовке принимали участие «отдельные политики с привлечением криминала».





Атамбаев заявил, что планирует взять под личный контроль порядок и безопасность в стране. Вместо него делегацию в Сочи возглавит премьер-министр Сапар Исаков.





Ранее Атамбаев заявил, что власти Казахстана навязывают своего кандидата в президенты Кыргызстана.





Фото: Алексей Дружинин/РИА «Новости»







