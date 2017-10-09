Атамбаев узнал о подготовке беспорядков в Кыргызстане и отменил визит в Сочи
9 октября 2017, 18:56
Атамбаев заявил, что планирует взять под личный контроль порядок и безопасность в стране.
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев отменил визит в Сочи на заседание совета глав государств СНГ 10 и 11 октября после того, как руководство страны узнало о том, что в стране готовились беспорядки в день выборов главы государства 15 октября, передает РИА «Новости».
Представители Атамбаева сообщили, что беспорядки должны были финансироваться из-за рубежа, в их подготовке принимали участие «отдельные политики с привлечением криминала».
Атамбаев заявил, что планирует взять под личный контроль порядок и безопасность в стране. Вместо него делегацию в Сочи возглавит премьер-министр Сапар Исаков.
Ранее Атамбаев заявил, что власти Казахстана навязывают своего кандидата в президенты Кыргызстана.
Фото: Алексей Дружинин/РИА «Новости»
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