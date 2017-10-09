Один из кандидатов в президенты Кыргызстана отказался от предвыборной гонки

Выборы состоятся 15 октября 2017 года. Всего за пост главы Кыргызстана ведут борьбу 11 кандидатов.

Центральная избирательная комиссия Кыргызской Республики официально объявила, что один из кандидатов в президенты страны Бакыт Торобаев прекратил свое участие в предвыборной кампании , передает , передает МИА Казинформ





Соответствующее заявление от Торобаева поступило 6 октября, а уже на следующий день на заседании ЦИК оно было рассмотрено и удовлетворено.





Ранее Бакыт Торобаев заявил, что снимет свою кандидатуру в пользу другого кандидата в президенты Омурбека Бабанова.





Стоит отметить, что до этого состоялось еще одно объединение. Камчибек Ташиев решил присоединиться к кандидату от партии власти - Сооронбаю Жээнбекову.





Выборы состоятся 15 октября 2017 года. Всего за пост главы Кыргызстана ведут борьбу 11 кандидатов.





Автор: Максим Кравцов

Фото: Радио Азаттык



