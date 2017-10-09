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Один из кандидатов в президенты Кыргызстана отказался от предвыборной гонки

9 октября 2017, 20:07

Выборы состоятся 15 октября 2017 года. Всего за пост главы Кыргызстана ведут борьбу 11 кандидатов.

Центральная избирательная комиссия Кыргызской Республики официально объявила, что один из кандидатов в президенты страны Бакыт Торобаев прекратил свое участие в предвыборной кампании, передает МИА Казинформ.

Соответствующее заявление от Торобаева поступило 6 октября, а уже на следующий день на заседании ЦИК оно было рассмотрено и удовлетворено.

Ранее Бакыт Торобаев заявил, что снимет свою кандидатуру в пользу другого кандидата в президенты Омурбека Бабанова.

Стоит отметить, что до этого состоялось еще одно объединение. Камчибек Ташиев решил присоединиться к кандидату от партии власти - Сооронбаю Жээнбекову.

Выборы состоятся 15 октября 2017 года. Всего за пост главы Кыргызстана ведут борьбу 11 кандидатов.

Автор: Максим Кравцов
Фото: Радио Азаттык


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