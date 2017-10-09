Букмекеры уже принимают ставки на реванш Головкин — Альварес
9 октября 2017, 20:17
Ожидается, что реванш состоится 5 мая 2018 года.
Букмекерская контора опубликовала коэффициенты на второй бой Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz.
Коэффициент на победу Головкина — 1.77, на победу Альвареса — 2.13, на ничью — 25.
Отметим, что в первом бое, который состоялся 16 сентября в Лас-Вегасе и завершился ничьей, фаворитом (также не очевидным) считался казахстанский боксер.
Ожидается, что реванш состоится 5 мая 2018 года. Наиболее вероятным претендентом на право принять этот поединок снова является Лас-Вегас.
Фото: spors.kz
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