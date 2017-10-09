Басков объявил об уходе со сцены

Знаменитый певец Николай Басков сделал шокирующее заявление. Артист собрался на заслуженный отдых





"Я и так сделал очень много к своим 40 и дошло до того, что я утратил видение перспективы того, что делаю. Я думаю, для меня было бы неплохо отдохнуть и переоценить свою деятельность, ответить на некоторые вопросы самому себе", – написал звезда в Instagram. "Да и публике нужно от меня прежнего отдохнуть и познакомиться с новым!!!", – добавил Николай.





У поклонников данное сообщение вызвало противоречивые чувства. Такого от своего кумира они не ожидали. "Коля, нельзя останавливаться на полпути. Вы перспективный артист. Таких мало. Мы вас любим и ценим. Радуйте публику. Отдыхать будете позже", "Ой, не надо в затишье", "Не бросайте нас, пожалуйста", - испугались фолловеры. Некоторые предположили, что у знаменитости началась депрессия в связи с кризисом среднего возраста.





Однако были и те, кто посчитал, что Баскову и впрямь пора отдохнуть. "Перезагрузка часто бывает не лишней. Для всех. Желаю Вам здоровья и новых интересных дел. А пока немного паузы, почему бы и нет?", "Ждем нового Николая", "Думаю, вы правы, вас слишком отвлекли, вы сбились с пути", – прокомментировали заявление певца подписчики.





Увидев реакцию пользователей Сети, Николай поспешил успокоить поклонников его творчества и объяснить, что он не навсегда уходит со сцены.





"Я не сказал, что перестаю петь, выступать или ухожу куда-то, а имел ввиду что пора все переосмыслить и начать меняться сегодня, а не завтра!", – разъяснил он.





Отметим, что Басков действительно в последнее время стал меняться. Прежде всего, внешне. Артист заметно сбросил вес и отрастил свой натуральный цвет волос. Многие связывают изменения с тем, что певец готовится к свадьбе с моделью и ведущей Викторией Лопыревой.



