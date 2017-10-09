Тревожная ситуация с доставкой детей в школу сложилась в Казахстане

Более 30 000 тысяч детей вынуждены ходить на учебу в соседние села и чаще – по бездорожью.

Для многих нуждающихся учеников подвоз в школу до сих пор не организован, по этому поводу депутаты Мажилиса Парламента РК сделали запрос на имя заместителя Премьер-министра РК Досаева, сообщает Zakon.kz





На сегодня в Казахстане 1523 села страны не имеют общеобразовательной школы, поэтому ученикам приходится добираться в учебные заведения других населенных пунктов. На сегодня это более 30 000 тысяч детей, заявили депутаты в своем запросе на имя заместителя Премьер-министра Досаева Ерболата. «Их безбарьерный доступ в школы должен обеспечить акимат сел, где они проживают, и в первую очередь обеспечить транспортом, который отвечал бы многим требованиям. Он должен быть исправным, количество перевозимых детей в автобусе не должно превышать количество посадочных мест. Колонны из двух и более автобусов, перевозящих детей на загородных дорогах, в обязательном порядке должны сопровождаться специальными автомобилями органов Внутренних дел. Должны быть обустроены площадки для сбора детей», пишут мажилисмены.





Однако, по их словам, зачастую дети добираются несколько километров до школы не то, что на автобусе, а пешком, чаще по бездорожью. В период дождей дороги превращаются в месиво и бывают случаи, когда дети, не сумев вытащить сапоги, затянувшиеся в грязь, доходили в школу без обуви. /QUOTE]





«Дети поселка Иргели Алматинской области, по словам родителей, не могут добраться в новую школу с. Кемертоган, т.к. отмечается бездорожье, регулярных автобусных маршрутов туда нет, а маршрут школьного автобуса не организован. Дети едут за многие километры в с. Каскелен. Тревожная ситуация с доставкой детей в школу сложилась в с. Косшы Акмолинской области. Ученики также большое расстояние – около 6 километров проходят из дома до школы по проселочной дороге. Скоро наступят дождливые осенние дни, а за ними холодная зима. Как дети доберутся до школы, чтобы получить образование?





Многие жители села Коянды Целиноградского района жалуются на бездорожье и недостаток школьных автобусов. Население в этом селе растет быстро, уже сейчас там более 500 учеников, но проблема пока не решается.





В селе Шукырсай Южно-Казахстанской области, проживает около 300 семей. Более 10 лет жители просят власти построить школу. Около 500 детей вынуждены обучаться в соседнем населенном пункте. С доставкой их в школу тоже не все гладко.





Детям г. Житикара Костанайской области, чтобы попасть на занятия приходится с одного конца города через несколько микрорайонов идти пешком. Автобусного маршрута нет.





Еще в Стратегическом плане МОН РК на 2011 – 2015 гг. отмечалось, что для многих учеников подвоз в школу не организован. В результате дети ежедневно тратят значительную часть времени, чтобы добраться до ближайшего учебного заведения. Имеются проблемы безопасности и комфорта перевозки. Не в полном объеме решаются вопросы технического состояния автобусов. Однако проблемы не решены и по сегодняшний день», сетуют парламентарии.





Торгын Нурсеитова

Фото arnapress.kz



