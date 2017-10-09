Когда отменят лимит на продажу бензина на АЗС «Казмунайгаз»

12 октября должны прибыть свежие поставки ГСМ. После будет снят лимит на продажу бензина.

О том, мог ли АО «Казмунайгаз», как крупный игрок на топливном рынке страны, повлиять на предотвращение дефицита горючего в октябре текущего года пркомментировал старший вице-президент по маркетингу и сбыту АО «НК «ҚазМұнайГаз» Азамат Жангулов , передает корреспондент , передает корреспондент ortcom.kz





- Мы такие же участники рынка как и все остальные, и тоже имели проблемы с приобретением бензина по такой же высокой цене, отметил Азамат Жангулов на пресс-конференции в СЦК.





Старший вице-президент добвил, что “цена на бензин в Российской Федерации сильно выросла”.





- Мы, также являясь участником рынка как и все остальные, и тоже имели проблемы с покупкой по очень высокой цене. Мы точно также, как и другие участники рынка, получаем высокие штрафы от КМЗК и находимся в равных условиях, — проинформировал Азамат Жангулов.





По словам спикера, АО «Казмунайгаз» отдельно на ситуацию с бензином повлиять не может и также, как и другие участники, в этой ситуации живет.





- На рынке сложилась такая ситуация, что поставка в течение сентября была не рентабельна, поэтому такие поставки мы не осуществляли, — резюмировал Азамат Жангулов.





Как вынужденная мера в связи с дефицитом Аи-92 на АЗС «КамМунайГаз» — временный лимит для водителей .





- В целом наша задача обеспечить топливом в это кризисное время равномерно, так, чтобы бензин был. Доступность есть, об этом говорит Министерство (энергетики – Ред.), и мы это подтверждаем. На наших заправках очередей нет. Можно приехать заправиться. Понятно, что не будет полный бак, но на какое-то время нам хватит. И в ближайшее время мы ожидаем, что опять начнем полную свободную реализацию топлива, — заверил Азамат Жангулов.





Ситуацию держат под контролем в Министерстве энергетики.





- Вчера наши сотрудники посмотрели АЗС и провели мониторинг цен. Если говорить о ценах, то на заправках КазМунайГаза бензин продается по 152 тенге за литр. Но там есть лимит на продажу до 20 литров, больше вам не продадут. В четверг (12 октября — Ред) должны прибыть свежие поставки ГСМ. После будет снят лимит на продажу бензина. То есть потребители смогут купить его столько, сколько пожелают, — резюмировал Асет Магауов.





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