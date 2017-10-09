В Минэнерго РК прокомментировали ситуацию на рынке угля

В Министерстве энергетики Казахстана прокомментировали ажиотаж вокруг поставок угля физическим лицам в Астане ив Карагандинской области , передает корреспондент , передает корреспондент ortcom.kz





- Вопрос, что на тех складах Астаны уголь есть в наличии – думаю, в этом вопроса нет. Просто есть вопрос в том, что его не успевают загрузить или очереди возникают в связи с определенным спросом, сказал на пресс-конференции в СЦК председатель Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Казахстана Сунгат Есимханов.





- В этом году похолодание пришло раньше в середине сентября, поэтому в Карагандинской области в городе Астане возник вопрос. Могу конкретно сказать – что у нас внутренний рынок, из 55 млн тонн угля, которые на внутренний рынок ушли, 40 млн тонн потребляют крупные энергопроизводящие предприятия, добавил Сунгат Есимханов.





Также председатель Комитета атомного и энергетического надзора и контроля ответил на вопрос журналистов о том, можно ли оценивать действия поставщиков и продавцов угля как ценовой сговор.





«Вопрос сговоров – мы соответствующие обращение (в АЗК МНЭ – Ред.) сделаем. Не в компетенции Министерства энергетики определять – сговор это или антиконкурентные действия», — констатировал Сунгат Есимханов.