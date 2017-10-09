Саудовская Аравия собирается рекордно сократить экспорт нефти
9 октября 2017, 21:10
Сокращение поставок ожидается в ноябре.
Саудовская Аравия объявила о намерении рекордно сократить экспорт нефти в ноябре 2017 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на министерство энергетики, промышленности и минеральных ресурсов страны.
По словам представителя ведомства, государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) намерена сократить поставки в ноябре примерно на 560 тысяч баррелей в сутки — до 7,15 млн баррелей сутки. При этом текущие запросы от клиентов компании на ноябрь превышают 7,7 млн баррелей в сутки, отмечает ПРАЙМ.
Saudi Aramco осуществит «крупнейшее сокращение поставок в своей истории» в ноябре, указал представитель пресс-службы ведомства.
Напомним, что 30 ноября 2016 года страны ОПЕК впервые за многие годы решили сократить свою добычу на 1,2 млн баррелей в сутки до 32,5 млн баррелей. Позже, 10 декабря того же года, не входящие в картель страны согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тыс. баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тыс. баррелей. Сокращение началось с января 2017 года. 25 мая 2017 года страны ОПЕК и вне картеля договорились продлить действие соглашения о сокращении добычи нефти еще на 9 месяцев — до конца марта 2018 года.
В конце сентября состоялось очередное заседание министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+. На нем было решено предложить странам-участницам сделки отслеживать данные по их экспорту нефти в качестве дополнительного механизма к мониторингу данных о нефтедобыче.
Саудовская Аравия еще в июле выступала с предложением контролировать экспорт нефти в рамках венской сделки.
Фото: angi.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4882360-1a3cb62c123b59216c62bcea444dfba6
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...