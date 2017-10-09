В Литве нашли замок самоубийц
9 октября 2017, 21:20
Остатки крепости обнаружены на метровой глубине.
Литовские археологи обнаружили на Билёняйском кургане в Шилальском районе страны замок Пиленай, который был сожжен при осаде крестоносцами в 1336 году, сообщает Lenta.ru со ссылкой на портал BaltNews.lt.
«Цель раскопок изначально была довольно скромной — посмотреть, к какому периоду относится курган и поискать какие-либо сведения, которые могли бы подтвердить или опровергнуть гипотезу о нахождении там Пиленай. А сейчас мы находим там весь, сожженный, но достаточно хорошо законсервированный жемайтийский замок. Скорее всего, XIV века», — сказал научный работник Клайпедского университета доктор наук Гинтаутас Забела.
Он добавил, что остатки крепости обнаружены на метровой глубине. Найдены сожженные кости, зерно, ремесленные изделия XIII-XIV веков.
Согласно открытым данным, зимой 1336 года армия Тевтонского ордена напала на Пиленай, в котором находился князь Маргирис. Защитники сожгли замок и сами погибли в огне. По хронике крестоносцев, в крепости было четыре тысячи человек. До сих пор точно не было известно, где находился Пиленай.
Фото: Wikipedia
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