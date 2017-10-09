Первые минуты россиян в плену ИГ* попали на видео

Ранее в Госдуме рассказали о казни террористами ИГ двух россиян в Сирии.

В твиттере Conflict Intelligence Team была опубликована видеозапись пленения россиян Романа Заболотного и Григория Цурканы боевиками террористической группировки «Исламское государство» в Сирии , передает , передает Газета.ru





«На видео виден Роман Заболотный — пытается вести разговор с боевиком, говорит что у него есть информация об оружии. Григорий Цуркану сидит спиной к кабине, с повязкой на глазах. Около Романа лежит, по всей видимости, сирийский военный», — говорится в комментарии к видеозаписи.





Заболотный, в частности, говорит, что они направлялись с информацией в штаб и не были в Дейр-эз-Зоре.





Ранее в Госдуме рассказали о казни террористами ИГ двух россиян в Сирии.





*«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе и в Казахстане.











