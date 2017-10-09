Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Первые минуты россиян в плену ИГ* попали на видео

9 октября 2017, 21:44

Ранее в Госдуме рассказали о казни террористами ИГ двух россиян в Сирии.

В твиттере Conflict Intelligence Team была опубликована видеозапись пленения россиян Романа Заболотного и Григория Цурканы боевиками террористической группировки «Исламское государство» в Сирии, передает Газета.ru

«На видео виден Роман Заболотный — пытается вести разговор с боевиком, говорит что у него есть информация об оружии. Григорий Цуркану сидит спиной к кабине, с повязкой на глазах. Около Романа лежит, по всей видимости, сирийский военный», — говорится в комментарии к видеозаписи.

Заболотный, в частности, говорит, что они направлялись с информацией в штаб и не были в Дейр-эз-Зоре.

Ранее в Госдуме рассказали о казни террористами ИГ двух россиян в Сирии.

*«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе и в Казахстане.



Фото и видео: Conflict Intelligence Team/twitter

Лучший выбор – инвес-тиции в свое образо-вание! MINI-MBA -43%

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...