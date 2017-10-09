Первые минуты россиян в плену ИГ* попали на видео
9 октября 2017, 21:44
Ранее в Госдуме рассказали о казни террористами ИГ двух россиян в Сирии.
В твиттере Conflict Intelligence Team была опубликована видеозапись пленения россиян Романа Заболотного и Григория Цурканы боевиками террористической группировки «Исламское государство» в Сирии, передает Газета.ru
«На видео виден Роман Заболотный — пытается вести разговор с боевиком, говорит что у него есть информация об оружии. Григорий Цуркану сидит спиной к кабине, с повязкой на глазах. Около Романа лежит, по всей видимости, сирийский военный», — говорится в комментарии к видеозаписи.
Заболотный, в частности, говорит, что они направлялись с информацией в штаб и не были в Дейр-эз-Зоре.
Ранее в Госдуме рассказали о казни террористами ИГ двух россиян в Сирии.
*«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе и в Казахстане.
Фото и видео: Conflict Intelligence Team/twitter
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