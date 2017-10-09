В Астане более 1800 семей переселят из аварийных домов

Сносу подлежат дома без центрального отопления, без водоснабжения и канализации.

В Астане успешно реализуется пилотный проект по сносу аварийного жилья. В 2017 году более 1800 семей будут переселены из аварийных домов , передает корреспондент , передает корреспондент медиацентра акимата Астаны





Напомним, что в 2013 году в республике принята программа «Доступное жилье-2020», которая позже переименована в Программу развития регионов, а сейчас интегрирована в программу «Нұрлы жер». В соответствии с ней в столице начата реализация пилотного проекта по сносу аварийного жилья, конкретно – многоквартирных жилых домов.





По словам заместителя руководителя столичного Управления жилья Асхата Елеужанова, в этом году в городе запланирован снос 111 аварийных домов.





«В текущем году запланирован снос 111 аварийных домов, в общей сложности переселяем более 1800 семей. При этом на сегодняшний день мы завершаем снос 77 домов, и в ближайшие две недели дополнительно снесем 21 аварийный дом в количестве более 200 семей», – проинформировал заместитель руководителя Управления жилья г. Астаны.





Как объясняет Елеужанов, сносу подлежат дома без центрального отопления, без водоснабжения и канализации, дальнейшее проживание в которых несет реальную угрозу для жизни и здоровья людей.





«Под снос попадают дома с высоким процентом износа основных строительных конструкций и жилищных систем, год постройки которых варьируется с 1940 по 1970 год», – говорит Елеужанов.





Теперь жителей аварийных домов переселят в новые объекты, построенные в рамках программы по сносу аварийного жилья. Новые объекты, куда переедут семьи, находятся в районе Жагалау. По условиям пилотного проекта новое жилье предоставляется равной площади аварийному.





Напомним, за период с 2013 по 2016 год в столице было снесено 117 домов, переселены более 1,5 тысячи семей. На данный момент производится переселение жителей из 77 аварийных домов.





С полным перечнем домов, подлежащих сносу в рамках первого этапа проекта, можно ознакомиться в доступном формате на сайте Управления жилья.







