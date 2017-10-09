Назван самый продаваемый в мире смартфон

Самым продаваемым в мире смартфоном первой половины 2017 года стал iPhone 7. Это следует из отчета аналитиков IHS Markit

Вторым по популярности значится iPhone 7 Plus. Замыкает тройку лидеров Samsung Galaxy Grand Prime Plus. Это бюджетный пятидюймовый смартфон с разрешением 540 на 960 пикселей и стоимостью от 130 долларов. Также в пятерку вошли iPhone 6s и Samsung Galaxy S8.





Отмечается, что показатели iPhone 7 в этом году несколько хуже, чем результаты iPhone 6s за аналогичный период 2016-го.





Аналитики добавили, что с каждым годом доля рынка Apple уменьшается. Так, если сравнивать первую половину 2015, 2016 и 2017 годов, то доля рынка iPhone снизилась сперва с 10 до 7 процентов, а потом и вовсе до 5 процентов. Аналогичная ситуация наблюдается и у Samsung.





Всего в десятку вошли пять смартфонов от Samsung, четыре от Apple и лишь один от китайской компании Oppo.