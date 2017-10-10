Букмекеры сделали прогноз на матч молодежных сборных Казахстана и Болгарии
10 октября 2017, 00:12
Наиболее вероятный счет — 1:1.
Сегодня молодежная сборная Казахстана в Астане проведет матч отборочного раунда чемпионата Европы-2019 с Болгарией, пишет Sports.kz.
Букмекерские конторы в этом противостоянии отдает небольшое предпочтение: победа Казахстана U-21 — 3.09, ничья — 3.28, победа Болгарии U-21 — 2.5. Наиболее вероятный счет — 1:1.
Начало игры в 19:00.
Фото: kff.kz
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