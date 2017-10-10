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В Астане предупредили о неисправном уличном освещении на левобережье

10 октября 2017, 00:28

Произошло повреждение кабельных линий.

Повреждение кабельных линий стало причиной неисправного уличного освещения на левом берегу Астаны, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на аппарат акима района «Есиль».

«9 октября в 21.10 часов по проспекту Кабанбай батыра от шоссе Коргалжын до кольца, по проспекту Туран от улицы Достык до Кунаева - уличное освещение неисправно. Произошло повреждение кабельных линий», - сообщили в ведомстве.

Также отмечается, что «подрядной организацией ТОО «Астана қалалық жарық» ведутся работы по устранению повреждений».

Фото: mtdata.ru

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