В Астане предупредили о неисправном уличном освещении на левобережье

Повреждение кабельных линий стало причиной неисправного уличного освещения на левом берегу Астаны , сообщает , сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на аппарат акима района «Есиль».





«9 октября в 21.10 часов по проспекту Кабанбай батыра от шоссе Коргалжын до кольца, по проспекту Туран от улицы Достык до Кунаева - уличное освещение неисправно. Произошло повреждение кабельных линий», - сообщили в ведомстве.





Также отмечается, что «подрядной организацией ТОО «Астана қалалық жарық» ведутся работы по устранению повреждений».



