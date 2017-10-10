В Астане предупредили о неисправном уличном освещении на левобережье
10 октября 2017, 00:28
Произошло повреждение кабельных линий.
Повреждение кабельных линий стало причиной неисправного уличного освещения на левом берегу Астаны, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на аппарат акима района «Есиль».
«9 октября в 21.10 часов по проспекту Кабанбай батыра от шоссе Коргалжын до кольца, по проспекту Туран от улицы Достык до Кунаева - уличное освещение неисправно. Произошло повреждение кабельных линий», - сообщили в ведомстве.
Также отмечается, что «подрядной организацией ТОО «Астана қалалық жарық» ведутся работы по устранению повреждений».
Фото: mtdata.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4882375-32510b6ff6431b9077af58cd20068829
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...