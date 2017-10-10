Опубликован список всех 30 претендентов на "Золотой мяч"

В прошлом году приз лучшему футболисту мира получил Криштиану Роналду.

Журнал France Football опубликовал имена всех 30 номинантов на "Золотой мяч"-2017 - приз лучшему футболисту года в мире.





В список вошли следующие футболисты: Неймар ("ПСЖ"), Лука Модрич ("Реал"), Марселу ("Реал"), Пауло Дибала ("Ювентус"), Н`Голо Канте ("Челси"), Ян Облак ("Атлетико"), Серхио Рамос ("Реал"), Филиппе Коутинью ("Ливерпуль"), Дрис Мертенс ("Наполи"), Луис Суарес ("Барселона"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Эдин Джеко ("Рома"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"), Тони Кроос ("Реал"), Садио Мане ("Ливерпуль"), Радамель Фалькао ("Монако"), Лионель Месси ("Барселона"), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Боруссия" Д), Матс Хуммельс ("Бавария"), Эдинсон Кавани ("ПСЖ"), Карим Бензема ("Реал"), Криштиану Роналду ("Реал"), Леонардо Бонуччи ("Милан"), Иско ("Реал"), Эден Азар ("Челси"), Кильян Мбаппе ("Монако").





Отметим, что дата вручения "Золотого мяча" остается неизвестной. В прошлом году приз лучшему игроку планеты получил Роналду. В голосовании участвуют журналисты со всего мира.





France Football вручал "Золотой мяч" в 1956 – 2010 годах, после чего объединил награду с призом "Игрок года по версии ФИФА".





В 2016 году France Football прекратил сотрудничество с ФИФА и вновь начал самостоятельно вручать награду.



