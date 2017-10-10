В Алматинской области задержали банду фальшивомонетчиков

Среди подозреваемых: двое граждан Республики Таджикистан и два казахстанца.

Сотрудники службы экономических расследований ДГД Алматинской области задержали банду фальшивомонетчиков. Преступники пытались обменять 30 000 долларов на тенге, передает передает 24.kz.





Среди подозреваемых: двое граждан Республики Таджикистан и два казахстанца, которые планировали продать крупную сумму денег на парковке одного из торгово-развлекательных центров, расположенного на трассе Алматы - Бишкек.





Фальшивомонетчики планировали выручить более 3 миллионов тенге. Все задержанные водворены в ИВС, проводится расследование.





Жаксылык Мырзахан, представитель СЭР ДГД по Алматинской области:





- В настоящее время по статье 231 УК РК начато досудебное расследование. Также в ходе следствия будет выясняться, в какой период они осуществляли данные противоправные действия.



