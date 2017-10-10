Из озера в Миннесоте вытащили существо, похожее на русалку
10 октября 2017, 01:16
На видео, к сожалению, нельзя рассмотреть создание вблизи, так как съемка велась скрытно.
В Интернете появилось видео, на котором несколько человек в желтых костюмах вытаскивают из воды странное создание: то ли это была огромная рыба, то ли человек. Очевидец, который и заснял в тайне происходящее, отмечает серебристый хвост и чешую, сообщает Новости планеты.
Создание сильно было похоже на русалку из диснеевского мультфильма.
На видео, к сожалению, нельзя рассмотреть создание вблизи, так как съемка велась скрытно. В конце оператор был вынужден вообще спрятаться за камнями, дабы его не увидели.
Стоит отметить, что ранее уже в сети появлялись фото и видео, доказывающие существование русалок. Например, снял похожее видео в 2015 году житель Польши.
Многочисленные фотографии, в свою очередь, заставили отреагировать на факт существования русалок Американскую Ассоциацию Океанов, которая заявила, что диснеевских персонажей в природе существовать не может, доказательств их присутствия в водах Земли обнаружено не было.
Фото: www.planetanovosti.com
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