Китаянки застряли в аэропорту, не сумев пройти паспортный контроль после пластики

Они поехали в Южную Корею с целью усовершенствовать свою внешность.

Три жительницы Китая застряли в южнокорейском аэропорту, не сумев пройти паспортный контроль, из-за только что сделанных пластических операций. Установить соответствие их отекших и забинтованных лиц фотографиям, имевшимся в документах, было по-просту невозможно , передает , передает Рен ТВ со ссылкой на Daily Mail.





Сообщается, что три девушки поехали в Южную Корею во время осенней Золотой недели — китайского праздника, отмечающегося целую неделю. Южная Корея известна своими достижениями в области красоты, поэтому иностранцы часто прилетают туда с целью усовершенствовать свою внешность. Китайские девушки сделали пластические операции и, не дожидаясь, пока их лица примут человеческий облик, собрались домой. Тут-то с ними и приключилась нештатная ситуация в аэропорту.





Снимок восточных красавиц, чьи лица перебинтованы, стал вирусным и собрал десятки тысяч лайков. На фотографии китаянки сидят в ожидании решения иммиграционной службы. Пока не известно. удалось ли им вылететь обратно в Китай.



