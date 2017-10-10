Китаянки застряли в аэропорту, не сумев пройти паспортный контроль после пластики
10 октября 2017, 01:29
Они поехали в Южную Корею с целью усовершенствовать свою внешность.
Три жительницы Китая застряли в южнокорейском аэропорту, не сумев пройти паспортный контроль, из-за только что сделанных пластических операций. Установить соответствие их отекших и забинтованных лиц фотографиям, имевшимся в документах, было по-просту невозможно, передает Рен ТВ со ссылкой на Daily Mail.
Сообщается, что три девушки поехали в Южную Корею во время осенней Золотой недели — китайского праздника, отмечающегося целую неделю. Южная Корея известна своими достижениями в области красоты, поэтому иностранцы часто прилетают туда с целью усовершенствовать свою внешность. Китайские девушки сделали пластические операции и, не дожидаясь, пока их лица примут человеческий облик, собрались домой. Тут-то с ними и приключилась нештатная ситуация в аэропорту.
Снимок восточных красавиц, чьи лица перебинтованы, стал вирусным и собрал десятки тысяч лайков. На фотографии китаянки сидят в ожидании решения иммиграционной службы. Пока не известно. удалось ли им вылететь обратно в Китай.
Фото: Фото: Daily Mail
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