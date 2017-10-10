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У пользователей сети АЛТЕЛ возможен сбой передачи данных из ККМ на сервер ОФД

Уважаемые пользователи!

Оператор фискальных данных информируем Вас о том, что сеть АЛТЕЛ (ТОО «МобайлТелекомСервис») провел работы по оптимизации радиочастотного диапазона в Мангистауской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Кызылординской областях.

В связи с проведенными работами возможны проблемы с работой SIM-карт.

При возникновении проблем необходимо произвести перезагрузку ККМ.

В случае, если перезагрузка не помогла, необходимо произвести замену SIM-карты.


10 октября 2017, 07:25
Источник, интернет-ресурс: Оператора фискальных данных

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