Мэр Барселоны: Референдум не может служить гарантией независимости Каталонии

Ранее премьер Рахой заявил, что объявление Каталонией независимости не приведёт ни к чему.

Мэр Барселоны Ада Колау заявила, что итоги прошедшего 1 октября референдума о независимости Каталонии не могут служить гарантией для провозглашения независимости региона. Об этом пишет La Nueva España, передает Об этом пишет La Nueva España, передает RT





«Результаты референдума не могут служить гарантией для провозглашения независимости», — подчеркнула Колау.





При этом она призвала премьер-министра Испании Мариано Рахоя не применять 155-ю статью Конституции страны, которая позволяет лишить регион автономии.





Ранее Рахой заявил, что объявление Каталонией независимости не приведёт ни к чему.





1 октября в Каталонии состоялся не санкционированный Мадридом референдум, около 90% участников которого проголосовали за отделение от Испании.





По последним данным, в ходе беспорядков в регионе пострадали около 900 человек.



