Мэр Барселоны: Референдум не может служить гарантией независимости Каталонии
10 октября 2017, 02:03
Ранее премьер Рахой заявил, что объявление Каталонией независимости не приведёт ни к чему.
Мэр Барселоны Ада Колау заявила, что итоги прошедшего 1 октября референдума о независимости Каталонии не могут служить гарантией для провозглашения независимости региона. Об этом пишет La Nueva España, передает RT.
«Результаты референдума не могут служить гарантией для провозглашения независимости», — подчеркнула Колау.
При этом она призвала премьер-министра Испании Мариано Рахоя не применять 155-ю статью Конституции страны, которая позволяет лишить регион автономии.
Ранее Рахой заявил, что объявление Каталонией независимости не приведёт ни к чему.
1 октября в Каталонии состоялся не санкционированный Мадридом референдум, около 90% участников которого проголосовали за отделение от Испании.
По последним данным, в ходе беспорядков в регионе пострадали около 900 человек.
Фото: gordonua.com
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