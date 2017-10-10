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Мэр Барселоны: Референдум не может служить гарантией независимости Каталонии

10 октября 2017, 02:03

Ранее премьер Рахой заявил, что объявление Каталонией независимости не приведёт ни к чему.

Мэр Барселоны Ада Колау заявила, что итоги прошедшего 1 октября референдума о независимости Каталонии не могут служить гарантией для провозглашения независимости региона. Об этом пишет La Nueva España, передает RT.

«Результаты референдума не могут служить гарантией для провозглашения независимости», — подчеркнула Колау.

При этом она призвала премьер-министра Испании Мариано Рахоя не применять 155-ю статью Конституции страны, которая позволяет лишить регион автономии.

Ранее Рахой заявил, что объявление Каталонией независимости не приведёт ни к чему.

1 октября в Каталонии состоялся не санкционированный Мадридом референдум, около 90% участников которого проголосовали за отделение от Испании.

По последним данным, в ходе беспорядков в регионе пострадали около 900 человек.

Фото: gordonua.com

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