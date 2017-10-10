Антимонопольный орган изучает ситуацию на рынке ГСМ в связи с дефицитом и повышением цен на нефтепродукты

МНЭ РК сообщает, что в связи с поступившими в антимонопольный орган сведениями о дефиците и повышении цен на нефтепродукты Комитетом по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК были направлены запросы в адрес субъектов оптового (292 субъекта) и розничного рынка (361 субъект), производителям нефтепродуктов (3 НПЗ).

По получаемым от субъектов рынка данным антимонопольным органом проводится соответствующий анализ.

В случае установления признаков нарушения Предпринимательского кодекса РК, в частности создания искусственного дефицита и необоснованного повышения цен на ГСМ, в отношении субъектов рынка будут приняты меры антимонопольного реагирования.

Факты совершения антиконкурентных согласованных действий в части установления и поддержания цен (ценовой сговор), необоснованного ограничения производства либо реализации товаров, а также злоупотребления субъектами рынка своим доминирующим или монопольным положением в части создания искусственного дефицита квалифицируются по статье 159 КоАП РК, в соответствии с которой такие нарушения влекут штраф на субъектов малого или среднего предпринимательства в размере 3%, на субъектов крупного предпринимательства - в размере 5% от дохода (выручки), полученного в результате осуществления монополистической деятельности, с конфискацией монопольного дохода.

В связи с повышением цен на ГСМ в сентябре 2016 года Комитет провел ряд расследований в отношении 47 субъектов рынка розничной реализации нефтепродуктов. Период нарушения - 2016 году и январь - март 2017 года.

Общая сумма административного штрафа с учетом монопольного дохода составила 960 млн тенге.

Административные дела направлены на рассмотрение в судебные инстанции.