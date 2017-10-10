Утверждены новые санитарные требования к торговле пищевой продукцией

Приказом Министра здравоохранения РК от 31 мая 2017 года № 358 утверждены новые Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам оптовой и розничной торговли пищевой продукцией», которые будут введены в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня первого официального опубликования приказа, то есть, с 31 октября 2017 года.

С этой даты будет признан утратившим силу приказ Министра национальной экономики РК от 19 марта 2015 года № 230 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам оптовой и розничной торговли пищевой продукцией».

Новые санитарные правила содержат санитарно-эпидемиологические требования к:

1) выбору земельного участка под строительство, проектированию, перепрофилированию, реконструкции и ремонту объектов;

2) водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, освещению, вентиляции и кондиционированию;

3) содержанию и эксплуатации объектов, оборудования (в том числе к объектам мелкорозничной торговли и продовольственным рынкам);

4) приему, хранению, транспортировке, переработке (обработке) продовольственного (пищевого) сырья, расфасовке и реализации пищевой продукции;

5) сбору и хранению отходов потребления;

6) осуществлению производственного контроля, условиям труда и бытового обслуживания, медицинскому обеспечению и гигиеническому обучению персонала.