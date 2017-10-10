Предприниматель не исключает, что цена за килограмм уже этой зимой может достигнуть 300 тенге.

В Казахстане стремительно дорожает картофель. В Алматы цена за килограмм доходит до 170 тенге в розницу. И это в сезон, когда традиционно стоимость клубней максимально снижается, сообщает 31 канал





В овощных лотках Алматы цена за один килограмм доходит до 170 тенге в зависимости от сорта. Предприниматели, торгующие картофелем в Алматы, уверяют, что цены у оптовиков выросли. Работать себе в убыток они не хотят.





Павлодарская область – один из главных поставщиков. Отпускная цена с полей выросла. Аграрии говорят, пока картофель довезут до регионов, цена меняется. К примеру, уже оптовикам в Алматы она достается на 15-20 тенге дороже. Они же и задают тон на местных рынках.





– Естественно, дорога, например, до Алматы – плюс 15-19 тенге за килограмм. До Тараза и Шымкента – еще дороже будет, как минимум 115 тенге, - сказал директор ТОО «Актогай-Агро» Игорь Головашов.





Пока в городах Казахстана ценники на картофель остаются высокими для осени. Но дороже всего клубни продают в Алматы.





– Неурожай в этом году – это основная причина. Просто были такие погодные условия. Это не то, что люди захотели, товаропроизводители захотели – нет, это неурожай, и сейчас будут работать те, кто хочет заработать, - заявил председатель ассоциации таможенных брокеров Геннадий Шестаков.





Бизнесмен из Шымкента Болатбек Алиев одним из первых забил тревогу. Предприниматель не исключает, что цена за килограмм уже этой зимой может достигнуть 300 тенге. Сам же он закупает овощи в странах ЕАЭС. В социальных сетях он выложил видео похода по складам в российском городе Брянске. Он уверяет, что оптовые цены у соседей выросли почти на 30 процентов. Причина тому – неурожай и укрепление рубля.





Предприниматели Казахстана сейчас изучают рынок Беларуси и России. Если сойдутся по цене, то будут закупать и хранить на своих складах. На стабфонд особых надежд не возлагают. К примеру, еще в прошлом году Казахстан выступал экспортером, и большие партии картофеля уходили в Россию и Кыргызстан. В этом же году ситуация изменилась в корне.



