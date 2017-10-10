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Эрдоган едва не заснул на пресс-конференции с Порошенко

10 октября 2017, 06:36

Эрдоган зевал, закрывал глаза, клал голову на руки, и в какой-то момент Порошенко пришлось несколько раз постучать по столу, чтобы привлечь внимание своего коллеги.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Петром Порошенко активно боролся со сном. Видео с зевающим турецким лидером в своем Twitter выложило агентство Sputnik Турция, передает Лента.ру.



Эрдоган зевал, закрывал глаза, клал голову на руки, и в какой-то момент Порошенко пришлось несколько раз постучать по столу, чтобы привлечь внимание своего коллеги.

9 октября Эрдоган прибыл в Киев с официальным визитом. Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко отметил, что переговоры между президентами Украины и Турции продолжались три часа вместо запланированных 45 минут.

Пользователь FilizATAR4 увидел аналогию с мультфильмом Tom and Jerry, в котором засыпающий кот, чтобы не заснуть, пластырем приклеивал веки ко лбу. Однако нашлись и те, кто пожалели Эрдогана, перечислив его должности. «Президент Турецкой Республики, премьер-министр, министр иностранных дел, начальник Генерального штаба и др. Он устает», — отметил @1freedomman142 .

Фото: скриншот

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