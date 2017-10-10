Эрдоган едва не заснул на пресс-конференции с Порошенко
10 октября 2017, 06:36
Эрдоган зевал, закрывал глаза, клал голову на руки, и в какой-то момент Порошенко пришлось несколько раз постучать по столу, чтобы привлечь внимание своего коллеги.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Петром Порошенко активно боролся со сном. Видео с зевающим турецким лидером в своем Twitter выложило агентство Sputnik Турция, передает Лента.ру.
Poroşenko, Erdoğan'ın uykusunu getirdihttps://t.co/APWP1N68Htpic.twitter.com/Bqh1ULytIg— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 9 октября 2017 г.
Эрдоган зевал, закрывал глаза, клал голову на руки, и в какой-то момент Порошенко пришлось несколько раз постучать по столу, чтобы привлечь внимание своего коллеги.
9 октября Эрдоган прибыл в Киев с официальным визитом. Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко отметил, что переговоры между президентами Украины и Турции продолжались три часа вместо запланированных 45 минут.
Пользователь FilizATAR4 увидел аналогию с мультфильмом Tom and Jerry, в котором засыпающий кот, чтобы не заснуть, пластырем приклеивал веки ко лбу. Однако нашлись и те, кто пожалели Эрдогана, перечислив его должности. «Президент Турецкой Республики, премьер-министр, министр иностранных дел, начальник Генерального штаба и др. Он устает», — отметил @1freedomman142 .
Фото: скриншот
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