СМИ: из Йемена запустили баллистическую ракету по Саудовской Аравии

По данным телеканала Press TV, ракета запущена по округу Джизан на юго-западе страны.





Военно-политический конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. Попытки ООН организовать мирный процесс не увенчались успехом. В конфликте с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.





Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.





Фото: AFP 2017 / Stringer











