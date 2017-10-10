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СМИ: из Йемена запустили баллистическую ракету по Саудовской Аравии

10 октября 2017, 06:49

Ракета запущена по округу Джизан на юго-западе страны.

Баллистическая ракета запущена со стороны Йемена по Саудовской Аравии, сообщает РИА Новости.

По данным телеканала Press TV, ракета запущена по округу Джизан на юго-западе страны.

Военно-политический конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. Попытки ООН организовать мирный процесс не увенчались успехом. В конфликте с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.

Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

Фото: AFP 2017 / Stringer




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