СМИ: из Йемена запустили баллистическую ракету по Саудовской Аравии
10 октября 2017, 06:49
Ракета запущена по округу Джизан на юго-западе страны.
Баллистическая ракета запущена со стороны Йемена по Саудовской Аравии, сообщает РИА Новости.
По данным телеканала Press TV, ракета запущена по округу Джизан на юго-западе страны.
Военно-политический конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. Попытки ООН организовать мирный процесс не увенчались успехом. В конфликте с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.
Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.
Фото: AFP 2017 / Stringer
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