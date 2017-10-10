Количество подписчиков Головкина в Twitter перевалило за полмиллиона
10 октября 2017, 07:12
В Instagram в плане медийности у Геннадия дела идут лучше — 2,1 миллиона подписчиков.
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) достиг красивой цифры количества фолловеров в твиттере, сообщает Sports.kz.
«Спасибо вам за вашу поддержку! 500 000 подписчиков! #TeamGGG» — написал Головкин.
Отметим, что в Instagram в плане медийности у Геннадия дела идут лучше — 2,1 миллиона подписчиков.
Фото: sports.kz
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