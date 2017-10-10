Количество подписчиков Головкина в Twitter перевалило за полмиллиона

В Instagram в плане медийности у Геннадия дела идут лучше — 2,1 миллиона подписчиков.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) достиг красивой цифры количества фолловеров в твиттере, сообщает Sports.kz





«Спасибо вам за вашу поддержку! 500 000 подписчиков! #TeamGGG» — написал Головкин.





Отметим, что в Instagram в плане медийности у Геннадия дела идут лучше — 2,1 миллиона подписчиков.





Фото: sports.kz



