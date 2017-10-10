Количество подписчиков Головкина в Twitter перевалило за полмиллиона

10 октября 2017, 07:12

В Instagram в плане медийности у Геннадия дела идут лучше — 2,1 миллиона подписчиков.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) достиг красивой цифры количества фолловеров в твиттере, сообщает Sports.kz.

«Спасибо вам за вашу поддержку! 500 000 подписчиков! #TeamGGG» — написал Головкин.

Отметим, что в Instagram в плане медийности у Геннадия дела идут лучше — 2,1 миллиона подписчиков.

Фото: sports.kz


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