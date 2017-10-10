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Джон Сноу напугал свою невесту отрубленной головой в холодильнике

10 октября 2017, 07:34

По словам самого актера, таким образом он хотел разыграть ее на первое апреля.

В эфире британской передачи Jonathan Ross Show актер Кит Харингтон рассказал о шутке, с помощью которой разыграл свою невесту Роуз Лесли, известную по роли одичалой Игритт в сериале «Игра престолов». Ролик был опубликован на YouTube-канале передачи, передает Лента.ру.

На видео демонстрируют запись первоапрельской шутки: Лесли подходит к холодильнику, отпрыгивает от него и с криком падает на пол — девушка увидела отрубленную голову Харингтона. По словам самого актера, таким образом он хотел разыграть ее на первое апреля.



Харингтон отметил, что шутка оказалась неудачной и довела Лесли до слез. В итоге ему в срочном порядке пришлось делать ей предложение. «Она сказала, что если я попытаюсь провернуть такое еще раз, то на этом все. Я подумал, что это подразумевает свадьбу», — признался он.

Кит Харингтон известен по роли бастарда Джона Сноу в «Игре престолов». В 2017 году он стал одним из самых высокооплачиваемых актеров телевидения, получая 1,1 миллиона долларов за каждый эпизод сериала.

Фото: скриншот

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