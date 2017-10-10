Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Стало известно состояние здоровья мужчины, раненного в поножовщине в Аксае

10 октября 2017, 08:31

По словам пресс-секретаря ведомства, состояние мужчины на данный момент стабильное, он находится в сознании.

Пострадавшим является 30-летний Кайсар Акжумашев, — сообщает «УН», со ссылкой на пресс-службу областного Управления здравоохранения.

По словам пресс-секретаря ведомства, состояние мужчины на данный момент стабильное, он находится в сознании.

— Кайсар Акжумашев приехал в Центральную районную больницу Бурлинского района вчера, — сообщает пресс-секретарь Управления здравоохранения по ЗКО Саламат Ералин. – У него ножевые ранения обеих ягодиц и голени слева. Он помещен в хирургическое отделение. Состояние стабильное.

По словам Саламата Ералина, ни родственники парня, ни представители полиции не приходили к Кайсару Акжумашеву, к тому же, главврач хирургического отделения Бурлинской ЦРБ Павел Зверев не разрешает никому заходить в палату к пострадавшему мужчине.

Пресс-секретарь Ералин не в курсе, каким образом парень был доставлен в больницу — привезли ли его те самые парни, которые изранили его, или же его доставили на «скорой помощи».
— На сегодняшний день Кайсару Акжумашеву не делали никаких операций, проводится консервативное лечение, — говорит он. – Другие участники драки в больницу с жалобами не поступали.

Напомним, что в сети появилось видео массовой драки с поножовщиной, которая произошла в Аксае.

Лучший выбор – инвес-тиции в свое образо-вание! MINI-MBA -43%

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...