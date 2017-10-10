Стало известно состояние здоровья мужчины, раненого в поножовщине в Аксае

По словам пресс-секретаря ведомства, состояние мужчины на данный момент стабильное, он находится в сознании.

Пострадавшим является 30-летний Кайсар Акжумашев, — сообщает « УН », со ссылкой на пресс-службу областного Управления здравоохранения.





По словам пресс-секретаря ведомства, состояние мужчины на данный момент стабильное, он находится в сознании.





— Кайсар Акжумашев приехал в Центральную районную больницу Бурлинского района вчера, — сообщает пресс-секретарь Управления здравоохранения по ЗКО Саламат Ералин. – У него ножевые ранения обеих ягодиц и голени слева. Он помещен в хирургическое отделение. Состояние стабильное.





По словам Саламата Ералина, ни родственники парня, ни представители полиции не приходили к Кайсару Акжумашеву, к тому же, главврач хирургического отделения Бурлинской ЦРБ Павел Зверев не разрешает никому заходить в палату к пострадавшему мужчине.





Пресс-секретарь Ералин не в курсе, каким образом парень был доставлен в больницу — привезли ли его те самые парни, которые изранили его, или же его доставили на «скорой помощи».

— На сегодняшний день Кайсару Акжумашеву не делали никаких операций, проводится консервативное лечение, — говорит он. – Другие участники драки в больницу с жалобами не поступали.



