Жертвами падения автобуса в озеро Виктория в Танзании стали 12 человек

Президент страны Джон Магуфули заявил, что он был "шокирован и глубоко расстроен новостью о смерти 12 человек" из-за падения автобуса в озеро.





В заявлении отмечается, что автобус двигался к паромной переправе, где должен был высадить пассажиров, но съехал с дороги и упал в воду. Трое пассажиров были спасены очевидцами инцидента, отмечает агентство.



