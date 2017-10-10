Жертвами падения автобуса в озеро Виктория в Танзании стали 12 человек
10 октября 2017, 08:46
Автобус двигался к паромной переправе, где должен был высадить пассажиров, но съехал с дороги и упал в воду.
Двенадцать человек погибли после того, как миниавтобус с пассажирами упал в озеро Виктория на севере Танзании, передает РИА Новости.
Президент страны Джон Магуфули заявил, что он был "шокирован и глубоко расстроен новостью о смерти 12 человек" из-за падения автобуса в озеро.
В заявлении отмечается, что автобус двигался к паромной переправе, где должен был высадить пассажиров, но съехал с дороги и упал в воду. Трое пассажиров были спасены очевидцами инцидента, отмечает агентство.
Фото: Fotolia / pwollinga
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