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Жертвами падения автобуса в озеро Виктория в Танзании стали 12 человек

10 октября 2017, 08:46

Автобус двигался к паромной переправе, где должен был высадить пассажиров, но съехал с дороги и упал в воду.

Двенадцать человек погибли после того, как миниавтобус с пассажирами упал в озеро Виктория на севере Танзании, передает РИА Новости.

Президент страны Джон Магуфули заявил, что он был "шокирован и глубоко расстроен новостью о смерти 12 человек" из-за падения автобуса в озеро.

В заявлении отмечается, что автобус двигался к паромной переправе, где должен был высадить пассажиров, но съехал с дороги и упал в воду. Трое пассажиров были спасены очевидцами инцидента, отмечает агентство.

Фото: Fotolia / pwollinga

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