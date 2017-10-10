Мексиканский комментатор предположил, сколько денег захочет Головкин за реванш с «Канело»
10 октября 2017, 08:56
Ожидается, что реванш Головкин — Альварес состоится 5 мая 2018 года.
Комментатор телеканала Azteca Deportes Родольфо Варгас считает, что команда Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) увеличит свои финансовые запросы в реванше с Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz.
— Первый бой завершился вничью и сделал хорошую сумму. Тогда речь шла о 20 процентах от общего дохода. Говорят, что теперь команда Головкина захочет за проведение реванша больше денег — 40 процентов, — сказал Варгас.
Ожидается, что реванш Головкин — Альварес состоится 5 мая 2018 года.
Фото: sports.kz
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