Задержан руководитель Управления экономики, бюджетного планирования КВР МСХ РК
10 октября 2017, 09:23
Он на системной основе получал взятки от участников государственных закупок за признание победителем и ускоренную оплату по договорам.
Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции г.Астаны пресечена преступная деятельность руководителя Управления экономики, бюджетного планирования и бухгалтерского учёта Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК Мырзатаева М.К., сообщает Zakon.kz.
"Подозреваемый на системной основе получал взятки от участников государственных закупок за признание победителем и ускоренную оплату по договорам", - говорится в сообщении.
При получении очередной взятки на сумму 4,3 млн. тенге Мырзатаев М.К. изобличен в совершении преступления.
Кроме того, 9 октября 2017 года Мырзатаев М.К., действуя в интересах лоббируемой подрядной организации, передал взятку в сумме 1 млн. тенге главному эксперту Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК Медеубекову Е.Б. за отмену результатов тендера.
В этот же день Мырзатаев М.К. и Медеубеков Е.Б. задержаны и водворены в ИВС ДВД г. Астаны.
Проводится досудебное расследование
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