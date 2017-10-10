Задержан руководитель Управления экономики, бюджетного планирования КВР МСХ РК

Он на системной основе получал взятки от участников государственных закупок за признание победителем и ускоренную оплату по договорам.

Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции г.Астаны пресечена преступная деятельность руководителя Управления экономики, бюджетного планирования и бухгалтерского учёта Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК Мырзатаева М.К. , сообщает , сообщает Zakon.kz





"Подозреваемый на системной основе получал взятки от участников государственных закупок за признание победителем и ускоренную оплату по договорам", - говорится в сообщении.





При получении очередной взятки на сумму 4,3 млн. тенге Мырзатаев М.К. изобличен в совершении преступления.





Кроме того, 9 октября 2017 года Мырзатаев М.К., действуя в интересах лоббируемой подрядной организации, передал взятку в сумме 1 млн. тенге главному эксперту Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК Медеубекову Е.Б. за отмену результатов тендера.





В этот же день Мырзатаев М.К. и Медеубеков Е.Б. задержаны и водворены в ИВС ДВД г. Астаны.





Проводится досудебное расследование