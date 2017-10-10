Водитель казахстанского автобуса, попавшего в ДТП с поездом в России, арестован

"Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя, избрав Сарманову меру пресечения в виде содержания под стражей", - сказала собеседница агентства.





Согласно решению суда, Сарманов будет содержаться под стражей до 6 декабря.





В суде он сообщил, что водитель и пассажиры пытались руками столкнуть с железнодорожных путей заглохший автобус перед столкновением с поездом.





По его словам, после закрытия шлагбаума водители стали призывать пассажиров выходить из автобуса, но многие из них спали, а также были нетрезвыми. "Мы кричали, чтобы все выходили, но люди спали, некоторые были пьяные", - сказал Сарманов.





Водитель подчеркнул, что перед выездом автобус находился в исправном состоянии.



