Кайрат Нуртас показал жену

Тему личной жизни во всех интервью он обходит стороной.

Известный казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас на премьеру фильма "Арман/Когда ангелы спят" пришел вместе со своей супругой Жулдыз Абдикаримовой , передает , передает Zakon.kz





По одной из версий, Кайрат познакомился с супругой на кастинге, по другой - они познакомились в колледже, где учились на разных потоках. Вместе они воспитывают сына и двух дочек: Сезим, Алау и Нарул.





Тему личной жизни во всех интервью Кайрат Нуртас обходит стороной. До вчерашнего дня он не показывался с супругой на концертах и светских выходах.





Однако накануне на премьеру фильма, в котором он играет главную роль, Кайрат пришел с женой. Снимок выложила в Instagram его мать Гульзира Айдарбекова.









Фотографии с премьеры, несомненно, появились и в аккаунтах Instagram приглашенных звезд. Так, мероприятие посетили Баян Максаткызы (Есентаева) с возлюбленным Турсенгали Алагузовым.

















Фото: instagram.com/gulziraaidarbekova, instagram.com/bayanmaxatkyzy, express-k.kz

Видео: youtube.com/Шоу-Бизнес Казахстана, Sensation News