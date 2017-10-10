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Кайрат Нуртас показал жену

10 октября 2017, 09:31

Тему личной жизни во всех интервью он обходит стороной.

Известный казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас на премьеру фильма "Арман/Когда ангелы спят" пришел вместе со своей супругой Жулдыз Абдикаримовой, передает Zakon.kz.

По одной из версий, Кайрат познакомился с супругой на кастинге, по другой - они познакомились в колледже, где учились на разных потоках. Вместе они воспитывают сына и двух дочек: Сезим, Алау и Нарул.

Тему личной жизни во всех интервью Кайрат Нуртас обходит стороной. До вчерашнего дня он не показывался с супругой на концертах и светских выходах.

Однако накануне на премьеру фильма, в котором он играет главную роль, Кайрат пришел с женой. Снимок выложила в Instagram его мать Гульзира Айдарбекова.



Фотографии с премьеры, несомненно, появились и в аккаунтах Instagram приглашенных звезд. Так, мероприятие посетили Баян Максаткызы (Есентаева) с возлюбленным Турсенгали Алагузовым.





Фото: instagram.com/gulziraaidarbekova, instagram.com/bayanmaxatkyzy, express-k.kz
Видео: youtube.com/Шоу-Бизнес Казахстана, Sensation News
Автор: Екатерина Ионова

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