В Алматинской области проходят антитеррористические учения
10 октября 2017, 09:32
В связи с этим, жителей города Уштобе просят отнестись с пониманием к мероприятиям и сохранять спокойствие в период проведения учений.
В Каратальском районе Алматинской области проходят антитеррористические учения, сообщает Zakon.kz.
«Сегодня 10 октября Каратальский районный оперативный штаб по проведению антитеррористических операций проводит плановые оперативно-тактические учения в городе Уштобе», - сообщает Каратальский районный акимат.
В связи с этим, жителей города Уштобе просят отнестись с пониманием к мероприятиям и сохранять спокойствие в период проведения учений, а также возможно частичное ограничение передвижения транспортных средств в городе.
Фото: Казинформ
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