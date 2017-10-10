Д. Акишев рассказал о ситуации на внутреннем валютном рынке

В настоящее время на внутреннем валютном рынке наблюдается волатильность, вызванная в основном спекулятивным фактором. По итогам сегодняшних торгов обменный курс сложился на уровне 341,51 тенге за доллар США. Об этом сообщил председатель Национального Банка РК Данияр Акишев на брифинге для телевизионных СМИ в Алматы, передает Zakon.kz.

Он также пояснил, что увеличение спроса на иностранную валюту поддерживаются возросшими в последнее время девальвационными ожиданиями.

«Для удовлетворения избыточного спроса на иностранную валюту Национальный Банк в сентябре 2017 года выступил ее продавцом. Объем нетто-интервенций Национального Банка составил 69,7 млн. долларов США» - сказал Д. Акишев.

Он также рассказал, что до конца года Национальный Банк может осуществить продажу иностранной валюты из Национального фонда на биржевом валютном рынке в размере около 1 млрд. долл. США и пояснил, что это требуется для формирования необходимой суммы в тенге для перечисления трансферта Нацфонда в бюджет, поскольку Нацфонд в долларах США, а бюджету необходимы тенге.

Глава финрегулятора отметил, что в настоящее время складывается благоприятная ситуация для фиксирования прибыли ЕНПФ от курсовой разницы.

«Средний курс, по которому ЕНПФ в текущем году приобретал иностранную валюту, составляет 316,02 тенге. Учитывая текущие котировки по обменному курсу и достижение целевого уровня по доле иностранных активов, не исключается продажа части иностранной валюты ЕНПФ на Казахстанской фондовой бирже, что позволит зафиксировать полученный доход для его вкладчиков» - пояснил Д. Акишев.

Что касается ожиданий по ситуации на валютном рынке в ближайшее время, Д. Акишев сообщил, что существует высокая вероятность дальнейшего укрепления тенге, поскольку с точки зрения конкурентоспособности по отношению к валютам стран-торговых партнеров тенге является недооцененным.