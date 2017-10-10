В Техасе студент застрелил полицейского на территории университета
10 октября 2017, 09:35
Полицейский погиб на месте.
Студент застрелил сотрудника правоохранительных органов на территории полицейского участка в Техасском технологическом университете и после этого скрылся, сообщает местный телеканал KCBD, передает РИА Новости.
По данным телеканала, стрельба произошла около 20.00 в понедельник. Руководство университета заявило, что они привели 19-летнего студента Холлиса Дэниэлса в полицейский участок для проверки. Когда он попал в участок, то достал пистолет и выстрелил в полицейского, который погиб на месте. Потом студент сбежал с места преступления.
"Стрельба произошла в полицейском участке университета. Стрелок в бегах. Кампус блокирован", — говорится в сообщении в Twitter университета.
"Подозреваемый был пойман. Оцепление в кампусе снято", — отмечается в заявлении. Студентов и сотрудников просят не приближаться к полицейскому участку, где произошел инцидент.
Фото © AFP 2017 / Jim Watson
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