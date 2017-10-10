Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Техасе студент застрелил полицейского на территории университета

10 октября 2017, 09:35

Полицейский погиб на месте.

Студент застрелил сотрудника правоохранительных органов на территории полицейского участка в Техасском технологическом университете и после этого скрылся, сообщает местный телеканал KCBD, передает РИА Новости.

По данным телеканала, стрельба произошла около 20.00 в понедельник. Руководство университета заявило, что они привели 19-летнего студента Холлиса Дэниэлса в полицейский участок для проверки. Когда он попал в участок, то достал пистолет и выстрелил в полицейского, который погиб на месте. Потом студент сбежал с места преступления.

"Стрельба произошла в полицейском участке университета. Стрелок в бегах. Кампус блокирован", — говорится в сообщении в Twitter университета.

"Подозреваемый был пойман. Оцепление в кампусе снято", — отмечается в заявлении. Студентов и сотрудников просят не приближаться к полицейскому участку, где произошел инцидент.

Фото © AFP 2017 / Jim Watson

Лучший выбор – инвес-тиции в свое образо-вание! MINI-MBA -43%

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...