В Техасе студент застрелил полицейского на территории университета

Студент застрелил сотрудника правоохранительных органов на территории полицейского участка в Техасском технологическом университете и после этого скрылся, сообщает местный телеканал KCBD,

По данным телеканала, стрельба произошла около 20.00 в понедельник. Руководство университета заявило, что они привели 19-летнего студента Холлиса Дэниэлса в полицейский участок для проверки. Когда он попал в участок, то достал пистолет и выстрелил в полицейского, который погиб на месте. Потом студент сбежал с места преступления.





"Стрельба произошла в полицейском участке университета. Стрелок в бегах. Кампус блокирован", — говорится в сообщении в Twitter университета.



