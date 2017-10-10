Д. Акишев: Инфляция продолжает находиться в рамках целевого диапазона

Об основных факторах и предпосылках принятия решения по сохранению базовой ставки на уровне 10,25% рассказал Председатель Национального Банка РК Данияр Акишев, выступая сегодня на брифинге для телевизионных СМИ в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что оценки Национального Банка по инфляции в полной мере соответствуют фактическому ее уровню: «В сентябре годовая инфляция составила 7,1% и по-прежнему находится в середине целевого коридора. Инфляция за сентябрь составила 0,3%».

Он пояснил, что сохранению инфляционного фона способствует рост цен на непродовольственные товары на 8,2% как фактор отложенного спроса со стороны населения: «Если в прошлом году расходы населения на непродовольственные товары снижались, то по итогам 2 квартала текущего года они достигли максимальных значений за последние 10 кварталов».

На рынке продовольственных товаров на протяжении последних трех месяцев наблюдалось сезонное замедление цен, что, по словам Д.Акишева, существенно снизило их прирост в годовом выражении с 9,7% в июне до 7,8% в сентябре. Прирост тарифов на платные услуги населению в годовом выражении остается низким - 5,2% в годовом выражении.

«Базовая инфляция, не учитывающая волатильные колебания цен на плодоовощную продукцию, энергоносители и регулируемые тарифы, в августе составила 6,7% в годовом выражении», - рассказал глава финрегулятора.

По оценкам Национального Банка инфляционный фон до конца текущего года останется умеренным. Основное инфляционное давление сохранится на стороне непродовольственных товаров в результате, как реализации отложенного спроса, так ситуации на рынке горюче-смазочных материалов.

По словам Д.Акишева, в структуре продовольствия инфляционное давление будет наблюдаться на рынках отдельных товаров, но оно будет компенсироваться стабильной ситуацией по основной группе продовольственных товаров.

«Национальный Банк придает большее значение стабилизации инфляционных ожиданий населения и продолжит прилагать максимальные усилия в этом направлении. Важность данной задачи подкрепляется тем, что предположения населения о будущем изменении цен могут влиять на фактическую инфляцию - это хорошо известный и теоретически доказанный факт, - сказал председатель Нацбанка.

Так же он отметил, что результаты сентябрьского опроса показали, что количественная оценка инфляции на год вперед, как и в августе, составила 6,5%, оставаясь в пределах целевого коридора на 2018 год.

«Наблюдается рост потребительского кредитования, с начала года он составил 11%. Рост потребительского кредитования и стимулирующая фискальная политика являются основными драйверами повышения совокупного спроса», - заключил Д.Акишев.