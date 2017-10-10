Запрет на ядерное оружие может вступить в силу к 2019 году

"Мы посмотрели на то, сколько времени понадобилось другим договорам по запрещению оружия [массового поражения] на то, чтобы обрасти 50 ратификациями. По-моему, это заняло от 1,5 до 2 лет. Так что наша амбициозная цель - обеспечить 50 ратификаций до конца 2018 года. Но это зависит от государств-членов", - отметила исполнительный директор ICAN Беатрис Фин.

Она признала, что принятием ДЗЯО сторонники разоружения не могут заставить ядерные державы отказаться от своих арсеналов. "Они сделают это, когда поймут, что это в их интересах. Этим договором мы хотим добиться, чтобы разоружение было в их интересах", - утверждала Беатрис Фин. По ее словам, присуждение Нобелевской премии ICAN привлечет внимание общественности к проблематике ядерного разоружения и поможет сделать договор универсальным.

Давление общественности и экономические меры

"Мы пытаемся сделать так, чтобы люди воспринимали ядерное оружие как что-то недопустимое, - сказала исполнительный директор кампании. - В конце концов, правительствам приходится поступать так, как велит им народ". Она выразила уверенность в том, что гражданскому обществу, которое представляет ICAN, по силам этого добиться. Беатрис Фин привела в пример химическое и биологическое оружие, а также кассетные боеприпасы, введение запретов на которые заняло определенное время.

Как заявила одна из основоположников ICAN, директор программы разоружения Международной лиги женщин за мир и свободу Рэй Ачинсон, ядерное оружие "не исчезнет по мановению волшебной палочки", но постепенно страны, им обладающие, окажутся в изоляции и будут вынуждены пойти на уступки. По ее словам, огромное значение будет иметь экономическое давление. Ачинсон утверждала, что некоторые банки и финансовые компании уже отказываются вести операции с компаниями и организациями, имеющими отношение к военным ядерным программам государств.





В свою очередь другой активист - стоявший у истоков ICAN австралиец Тим Райт - сообщил, что в "ближайшие недели и месяцы" будет вестись кампания, цель которой - убедить правительства подписать и ратифицировать ДЗЯО. "Этот договор предлагает альтернативу миру, в котором существует угроза массового уничтожения", - сказал он.





Пока же основное давление исходит от самих ядерных держав, отметил присутствовавший на пресс-конференции постоянный представитель Австрии при ООН Ян Кикерт. По его словам, ему известны попытки отговорить государства от участия в переговорах по тексту договора, а теперь - от его подписания и ратификации.





Ответ критикам





Договор о запрещении ядерного оружия был принят 7 июля по итогам переговоров, в которых не принимали участие ядерные державы, включая Россию, Великобританию, Китай, США и Францию. Единственной страной - членом НАТО, которая вела дискуссии, были Нидерланды. В соответствии с текстом ДЗЯО, его участники обязуются "никогда и ни при каких обстоятельствах" не разрабатывать, не испытывать, не производить и не накапливать ядерное оружие, а также применять его или угрожать его применением. Странам, присоединившимся к соглашению, будет также запрещено размещать на своей территории ядерное оружие других государств.



