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По 200 тенге продают бензин на АЗС в ЗКО

 

В Уральске автолюбители покупают топливо марки АИ-92 по 159 тенге за литр, сообщает портал «Мой ГОРОД».

Жители отдаленных районов вынуждены покупать топливо по завышенным ценам.

По словам сельчан, в поселке Сайхин Бокейординского района ЗКО на автозаправке дефицита бензина нет.

- Бензин есть, но его цена - 200 тенге за литр. Раньше я на 5 тысяч полный бак залить мог, а сейчас лишь половину. Почему в Уральске топливо продается по 159 тенге, а здесь по 200, - возмущается житель села.

В свою очередь аким Сайхинского сельского округа Мейрамбек АККАЛИЕВ подтвердил информацию о том, что бензин на АЗС у них стоит 200 тенге.

- Бензина хватает и АИ-92, и 95. Да, дорого, конечно, но все вопросы к поставщикам, - пояснил сельский аким.

 

10 октября 2017, 09:38
Источник, интернет-ресурс: Информационный портал Западного Казахстана «Мой город»

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