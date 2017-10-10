В МОН РК рассказали, как повысят качество разработки учебников

В МОН РК обсудили вопросы ЕНТ и внесения изменений в правила разработки школьных учебников. В МОН РК с участием депутатов Мажилиса и Сената Парламента, директоров школ, колледжей, представителей управлений образования и родительской общественности обсудили инициативу депутатов партии «Ак Жол» по ЕНТ и вопросы обеспечения качества школьных учебников, передает 24.kz

По предложению депутатов партии «Ак Жол» об отмене ЕНТ для выпускников, поступающих на платное отделение ВУЗов, большинство участников обсуждения заявило о преждевременности принятия этого решения.

По мнению депутата Сената Бахтиярулы Мурата, это приведет к снижению качества знаний поступающих, поэтому «спешить не надо».

Министерству было предложено в целом оставить в 2018 году порядок ЕНТ без изменений и работать над повышением качества образования в высшей школе.

В то же время большинство участников одобрило предложенный со стороны МОН РК ряд системных мер, направленных на повышение качества разработки учебников.

Об этих мерах рассказала директор РНПЦ «Учебник» Бейбиткуль Каримова:

- Ввести норму об обязательности проведения предварительной апробации учебников не только в начальной, но и в основной и старшей школах (раньше была только начальная школа).

- Ввести новое требование к разработчикам: теперь обязательным становится написание учебника авторским коллективом, который должен включать как ученого, так и учителей-практиков, имеющих высокую квалификацию и опыт преподавания в школе по данному предмету (раньше авторами могли быть либо одни ученые, либо только практики, не связанные с наукой).

- Для усиления предметной экспертизы вводится обязательная доапробационная предметная экспертиза, которая позволит экспертам перед апробацией дать свои замечания и уже во время проведения послеапробационной экспертизы проследить устранение замечаний.

- Планируется прописать ответственность издательств за допущение полиграфического брака в учебных изданиях. Также вводится норма, обязывающая издательства вместе с печатными вариантами предоставлять потребителям обязательно электронные версии учебников.

- Во время общественной оценки учебников, до печати, вводится система учета и отслеживания устранения замечаний и предложений, поступивших на портал общественной оценки, а также обязательная рассылка макетов учебников по школам, на анализ учителям - предметникам.

- В целях недопущения необоснованного роста цен на учебные издания в параметры оценивания учебников предметными комиссиями предложено ввести в качестве дополнительного критерия стоимость учебного издания, при условии высокого качества содержания.

В ходе обсуждения предложено исключить норму об обязательности переиздания и 100%-го закупа учебников каждые четыре года полным тиражом по циклу фондирования.

Вместо этого местные исполнительные органы будут ежегодно приобретать лишь необходимый объем учебной литературы - в зависимости от изменения количества учащихся и с учетом естественного износа.