Астану накрыл смог
10 октября 2017, 09:46
Пелена над столицей появляется периодически.
Столица нашей республики - город Астана с началом отопительного сезона погрузилась в смог. Об этом свидетельствуют многочисленные посты в социальных сетях, передает Zakon.kz.
"У нас есть возможность взглянуть на наш любимый город по-другому: смог над Астаной. В сущности, ничего легендарного (...) Но как быть, чем дышать. Впереди зимушка-зима. А как у вас под окнами, друзья?", - написала в Facebook астанчанка Гульнара Жамали.
Еще одна жительница города также скинула фото Астаны. "Пришли холода и начинается все сначала! Гребенная вонь - СМОГ!!!" - пишет Гуля Абдиянова.
Жители Астаны уверяют, что пелена над столицей появляется периодически.
Фото: facebook.com/Гульнара Жамали, Гуля Абдиянова, Аслан Оразаев, Самат Искаков
Автор: Екатерина Ионова
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