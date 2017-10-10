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Введена в обращение почтовая марка к 25-летию дипломатической службы Казахстана

 

В МИД РК состоялась церемония гашения почтовой марки, посвященной 25-летию дипломатической службы Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Данная марка входит в серию «Памятные и юбилейные даты». Номинал почтовой марки - 100 тенге, тираж составляет 10 тыс. штук. Художником марки являются Павел Верховский, дизайнер - Сергей Маршев.

Дипломатическая служба независимого Казахстана была основана указами Главы государства Нурсултана Назарбаева от 2 июля 1992 года, утвердившими положения «О Министерстве иностранных дел Республики Казахстан», «О посольстве Республики Казахстан» и «Об основных обязанностях и правах чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан».

По информации МИД РК, в этом году совместно с АО «Казпочта» запланирован ввод в обращение еще двух марок, посвященных 25-летию вступления Республики Казахстан в Организацию Объединенных Наций и 25-летию инициативы Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о созыве Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

 

10 октября 2017, 09:45
Источник, интернет-ресурс: Министерства иностранных дел РК

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